Байден пояснив висування на другий термін – Reuters

Байден йде на другий термін, бо на карту поставлено демократію.

Президент США Джо Байден, який збирає гроші для своєї передвиборчої кампанії, визнав стурбованість з приводу свого віку, але заявив, що балотується на другий термін, бо демократія під загрозою.



Про це повідомляє Reuters.

"Багато людей, здається, зосереджено на моєму віці. Я розумію. Повірте, я знаю краще, ніж будь-хто", - сказав 80-річний Байден своїм прихильникам на заході зі збору коштів у Нью-Йорк, де він перебуває для зустрічей зі світовими лідерами під час Генасамблеї ООН.



Байден переміг колишнього президента Дональда Трампа, республіканця, який балотувався під гаслом «Зробимо Америку знову великою» (MAGA) на виборах 2020 року і може знову зустрітися з ним наступного року. Трамп є фаворитом у боротьбі за висування у президенти від Республіканської партії у 2024 році.