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Байден презентував план реформування Верховного суду у США

29 липня 2024, 14:55
Байден презентував план реформування Верховного суду у США
Президент закликає Конгрес схвалити поправку до Конституції США, яка чітко визначає, що жоден президент не стоїть вище закону.

Сьогодні, 29 липня, президент США Джо Байден презентував план із реформування Верховного суду країни.

Про це повідомляється у пресрелізі Білого дому.

"Останніми роками Верховний суд скасував давно встановлені судові прецеденти щодо захисту основних прав. Цей суд скасував захист громадянських прав, позбавив жінок права вибору щодо абортів, а тепер надав президентам широкий імунітет від судового переслідування за злочини, які вони вчиняють, перебуваючи на посаді. Водночас нещодавні етичні скандали, пов’язані з деякими суддями, викликали у громадськості сумніви щодо справедливості та незалежності, які є необхідними для того, щоб суд сумлінно виконував свою місію щодо забезпечення справедливості для всіх американців", – йдеться у повідомленні.
 
Байден зауважив, що ані президент, ані Верховний суд – не стоїть над законом. Тому закликає до трьох сміливих реформ для відновлення довіри та підзвітності.
Президент закликає Конгрес схвалити поправку до Конституції США, яка чітко визначає, що жоден президент не стоїть вище закону та не має імунітету від судового переслідування за злочини, скоєні під час його перебування на посаді.
 
"Ця поправка "Ніхто не вище закону" зазначатиме, що Конституція не надає жодного імунітету від федерального кримінального обвинувачення, суду, засудження чи вироку на підставі попереднього перебування на посаді президента"", – йдеться у повідомленні.
 
Конгрес затвердив обмеження дії терміну повноважень президента США понад 75 років тому, і Байден вважає, що законодавці повинні зробити те саме для Верховного суду країни.
 
Також Байден вважає, що Конгрес повинен прийняти обов’язкові до виконання норми поведінки та етики, які вимагають від суддів розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовлятися від справ, у яких вони або їхні подружжя мають фінансові чи інші конфлікт інтересів.

 

Джо Байденвійна в УкраїніВерховний суд сшаросія окупанти

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