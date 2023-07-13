Байден про Прігожина: "Я був би обережним з їжею"

Президент США натякнув, що заколотника можуть отруїти.

Президент США Джо Байден припустив, що засновник групи найманців "Вагнер" Євгєній Прігожин може бути в небезпеці після того, як минулого місяця здійснив спробу заколоту й ненадовго захопив російський військовий об'єкт.

Про це повідомляє Bloomberg.

"На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню", – сказав Байден на прес-конференції 13 липня у Гельсінкі по завершенню європейської поїздки, передає видання.

Жарт був відсиланням до гучних випадків використання російськими спецслужбами нервово-паралітичних речовин і полонію для отруєння і вбивства політичних ворогів президента владіміра путіна.

За словами Байдена, світові лідери на саміті НАТО у Вільнюсі обговорювали те, що не знають, де зараз перебуває Прігожин, і невизначеність щодо того, як цей заколот може вплинути на російські операції в Україні і майбутнє ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Прігожин спробував влаштувати заколот у росії. Його найманці вирушили на москву, проте дістатися до неї так і не змогли.

Раніше повідомлялось, що російського генерала Сергія Суровікіна допитують у москві. Ймовірно, він знав про плани ватажка "вагнерівців" Євгеній Прігожина про бунт.