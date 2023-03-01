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Байден продовжив дію санкцій проти росії

01 березня 2023, 21:30
Байден продовжив дію санкцій проти росії
Фото: Mind.ua
Низку санкцій подовжили до кінця поточного року.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден оповістив американський Конгрес про те, що він продовжує на черговий річний термін дію санкцій проти росії. Про це йдеться в посланні президента Конгресу США щодо продовження надзвичайної ситуації національного масштабу у зв’язку з подіями в Україні, повідомляє Укрінформ.
 

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду рф, включно із заявленою анексією Криму та застосування сили проти України, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", –  зазначається в посланні.

Тому американський президент "вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію", оголошену виконавчим указом 13660 у зв’язку з подіями в Україні.

 

Конгрес СШАБайденсанкціі проти росіївійна в Україні

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