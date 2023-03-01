Байден продовжив дію санкцій проти росії

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду рф, включно із заявленою анексією Криму та застосування сили проти України, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", – зазначається в посланні.

Тому американський президент "вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію", оголошену виконавчим указом 13660 у зв’язку з подіями в Україні.