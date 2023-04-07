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ПОЛІТИКА

Байден продовжив на рік дію санкцій проти рф через війну проти України

07 квітня 2023, 20:12
Байден продовжив на рік дію санкцій проти рф через війну проти України
Байден продовжив надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду рф.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Режим НС продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду рф. Такої, як:

- зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;

- участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;

- заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;

- здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;

- підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

- порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав – продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду рф", – заявив Байден.

Нагадаємо, Польща і країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики рф.

Байденсанкції

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