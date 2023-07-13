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Байден продовжив санкції проти рф та Ірану за неправомірні затримання американців

13 липня 2023, 10:07
Байден продовжив санкції проти рф та Ірану за неправомірні затримання американців
Фото: Mind.ua
На сьогоднішній день під санкціями за неправомірні затримання американців знаходяться Федеральна служба безпеки росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу, який дозволяє запроваджувати санкції проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Продовжую на один рік надзвичайний стан у країні у зв'язку з заручниками і неправомірним утриманням за кордоном американських громадян", - йдеться в повідомленні Байдена.

Зазначимо, у липні 2022 року Байден підписав указ 14078 про надання американській адміністрації додаткових інструментів для запобігання та припинення захоплення громадян США у заручники та їх утримання під вартою. Серед таких інструментів – фінансові санкції та візові обмеження.

Згідно з заявою офіційних осіб США, вжиті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців заручниками.

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