Байден прокоментував передачу Україні касетних снарядів

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. В нього вперше увійдуть касетні боєприпаси.

Касетні боєприпаси, які США передадуть Україні, мають допомогти ЗСУ зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

"Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями", - заявив Байден.

Касетні боєприпаси, які США відправлять до України, будуть сумісні з 155-мм гаубицями.

Байден також зазначив, що касетні боєприпаси – це тимчасове рішення для перехідного періоду, доки США не зможуть виробляти більше 155 мм артилерійських снарядів інших типів.

"Це війна, пов'язана з боєприпасами. І у них (ЗСУ – ред.) закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І я у результаті скористався рекомендацією міністерства оборони щодо передачі касетних боєприпасів. Але головне, у них (України – ред.) зараз є зброя, щоб зупинити росіян, і не дати їм зупинити український наступ. І я думаю, що вони (ЗСУ – ред.) потребували їх", - додав він.

Касетні боєприпаси – це боєприпаси, які під час розриву викидають звані суббоєприпаси. Як правило, вони застосовуються для знищення особового складу та слабоброньованої техніки, а також наземної інфраструктури.

Касетні боєприпаси заборонені відповідною міжнародною конвенцією. Станом на 2022 рік до неї приєдналися 123 країни. Ані США, ані Україна, ані тим більше рф не є сторонами цієї конвенції.