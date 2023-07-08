Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Байден прокоментував передачу Україні касетних снарядів

08 липня 2023, 11:03
Байден прокоментував передачу Україні касетних снарядів
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. В нього вперше увійдуть касетні боєприпаси.

Касетні боєприпаси, які США передадуть Україні, мають допомогти ЗСУ зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

"Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями", - заявив Байден.

Касетні боєприпаси, які США відправлять до України, будуть сумісні з 155-мм гаубицями.

Байден також зазначив, що касетні боєприпаси – це тимчасове рішення для перехідного періоду, доки США не зможуть виробляти більше 155 мм артилерійських снарядів інших типів.

"Це війна, пов'язана з боєприпасами. І у них (ЗСУ – ред.) закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І я у результаті скористався рекомендацією міністерства оборони щодо передачі касетних боєприпасів. Але головне, у них (України – ред.) зараз є зброя, щоб зупинити росіян, і не дати їм зупинити український наступ. І я думаю, що вони (ЗСУ – ред.) потребували їх", - додав він.

Касетні боєприпаси – це боєприпаси, які під час розриву викидають звані суббоєприпаси. Як правило, вони застосовуються для знищення особового складу та слабоброньованої техніки, а також наземної інфраструктури.

Касетні боєприпаси заборонені відповідною міжнародною конвенцією. Станом на 2022 рік до неї приєдналися 123 країни. Ані США, ані Україна, ані тим більше рф не є сторонами цієї конвенції.

війнаБайденкасетні боєприпаси

Останні матеріали

У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється