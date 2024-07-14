Байден відреагував на стрілянину у Пенсильванії

Американський президент скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів.

Президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину на мітингу колишнього очільника країни Дональда Трампа в Пенсильванії.

Про це він заявив у повідомленні у соціальній мережі.

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", - йдеться у повідомленні.

Президент США також мав розмову з Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном). Подробиць про розмову адміністрація президента не надає.

У неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.