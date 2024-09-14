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ПОЛІТИКА

Байден просить Конгрес про продовження президентських повноважень для військової допомоги Україні

14 вересня 2024, 13:41
Байден просить Конгрес про продовження президентських повноважень для військової допомоги Україні
з вільних джерел
Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що у США залишилося 5,9 млрд для України в рамках президентських повноважень.

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на продовження терміну дії президентських повноважень (PDA). Це дозволить продовжить відправку військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що цей запит має бути включений до резолюції про продовження фінансування уряду США після 30 вересня, коли спливає фінансовий рік.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що у США залишилося 5,9 млрд для України в рамках президентських повноважень, ці кошти, окрім 100 млн доларів, закінчуються в кінці фінансового року, тобто 30 вересня.

Адміністрація Байдена використала президентські повноваження, щоб швидко доставити зброю в Україну безпосередньо через запаси Міністерства оборони. Кошти, виділені Конгресом, направлені на оцінку військового обладнання, переданого Україні, і заповнення запасів США. Допомога Україні часто надається партіями в сотні мільйонів доларів, щоб уникнути зменшення запасів Пентагону та врахувати час для заповнення.

Як зазначає The Hill, якщо Конгрес прийме резолюцію Байдена на 5,8 млрд доларів, це дозволить Білому дому продовжувати надсилати Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.

Представник Конгресу пояснив виданню, що адміністрація Байдена також може оголосити, що надає Україні 5,8 млрд доларів військової допомоги до 1 жовтня, а потім використати решту року, щоб відправити обладнання. Проте це менш привабливий варіант.

За словами співрозмовника, виникнути певні юридичні проблеми з розподілом коштів, а у Білому домі стурбовані тим, що може не бути повноважень дозволяти передачу боєприпасів, яких зараз немає на складі.

The Hill додає, що розширення повноважень навряд чи зіткнеться з опозицією щодо тимчасового фінансування.

війнаДжо Байденпідтримка України

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