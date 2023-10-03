Байден провів нараду зі світовими лідерами щодо підтримки України – CNN

Всі одностайно заявили про подальшу підтримку України.

Президент Джо Байден 3 жовтня обговорив із лідерами країн НАТО і "Великої сімки" продовження підтримки України.



Про це йдеться в заяві Білого дому, яку цитує телеканал CNN.

У Білому домі кажуть, що онлайн-переговори мали на меті скоординувати постійну підтримку України. На нараді Байден запевнив союзників, що США і надалі допомагатимуть Києву.

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками розмови підкреслив, що союзники "віддані підтримці України стільки, скільки буде потрібно".



Президент Польщі Анджей Дуда, якого теж запросили на переговори, запевнив присутніх, що його країна також не відступиться.

"Я представляв нашу частину Європи з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Основною темою стала ситуація в Україні, Байден закликав продовжувати надавати допомогу країні. Тут я можу з упевненістю сказати, що всі запевнили у єдності щодо цього питання. Ми, всі лідери, як і раніше, налаштовані підтримувати Україну", – цитує Дуду агентство PAP.

Також він додав, що Польща одна з ключових країн з питань допомоги Україні.