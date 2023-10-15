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ПОЛІТИКА

Байден провів переговори з лідерами Ізраїлю і Палестини

15 жовтня 2023, 08:45
Байден провів переговори з лідерами Ізраїлю і Палестини
Президент США підтвердив підтримку Ізраїлю та наголосив на важливості гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню.

Президент США Джо Байден наголосив на подальшій підтримці Ізраїлю з боку Штатів, а також на необхідності надання гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню під час телефонних розмов з лідерами Ізраїлю та Палестинської автономії. 

Про це повідомляє Reuters.

У своїй першій розмові з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом після нападу ХАМАС на Ізраїль тиждень тому Байден запропонував Аббасу повну підтримку гуманітарної допомоги палестинському народу, особливо в Секторі Гази.

"Президент Байден детально описав зусилля США з координації дій з партнерами для запобігання розширенню конфлікту, і обидва лідери обговорили необхідність збереження стабільності на Західному березі річки Йордан і в широкому регіоні", - йдеться в заяві Білого дому.

У Білому домі також зазначили, що Байден наголосив на непохитній підтримці Ізраїлю з боку США у розмові з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, з яким він регулярно підтримував контакт після нападу ХАМАС. Президент США також поінформував ізраїльського лідера про військову підтримку Штатів і повторив застереження проти будь-яких спроб розширити конфлікт.

Байден також обговорив координацію США з ООН та країнами регіону щодо гуманітарної допомоги цивільному населенню.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку всіх зусиль, спрямованих на захист цивільного населення", - заявили в Білому домі.

Телефонні розмови відбулися в той час, коли Ізраїль готувався розпочати наземну операцію в контрольованому ХАМАС Секторі Гази, після того, як палестинцям, які проживають на густонаселеній території, було наказано евакуюватися на південь.

Нетаньягу заявив Байдену, що "єдність і рішучість" необхідні для досягнення бойових цілей Ізраїлю проти ватажків ХАМАС у Секторі Гази, повідомили в офісі прем'єра Ізраїлю, додавши, що він також подякував президенту США за підтримку.

Офіс Аббаса повідомив, що палестинський лідер сказав Байдену, що він повністю виключає переміщення палестинців з Сектору Гази.

війнаПалестинаБайденрозмоваХамас: Ізраїль

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