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Байден прибув до Києва

20 лютого 2023, 12:15
Байден прибув до Києва
Американський президент Джо Байден прибув до української столиці з візитом.

Джо Байдена помітили біля Михайлівського собору. Під звуки повітряної тривоги президент США вшанував пам'ять загиблих захисників України.

Зеленський підтвердив це у своєму телеграм-каналі.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", – написав президент України.

Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста поблизу посольства США, а також дороги від посольства у бік центрального залізничного вокзалу.  

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