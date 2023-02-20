Байден прибув до Києва

Американський президент Джо Байден прибув до української столиці з візитом.

Джо Байдена помітили біля Михайлівського собору. Під звуки повітряної тривоги президент США вшанував пам'ять загиблих захисників України.

Зеленський підтвердив це у своєму телеграм-каналі.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", – написав президент України.

Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста поблизу посольства США, а також дороги від посольства у бік центрального залізничного вокзалу.