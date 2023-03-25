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Байден пригрозив Ірану після атаки на базу США в Сирії, – The Guardian

25 березня 2023, 09:10
Байден пригрозив Ірану після атаки на базу США в Сирії, – The Guardian
Фото: Mind.ua
Глава Білого дому заявив, що захищатиме своїх громадян.

Американський президент Джо Байден попередив Іран, що США будуть "рішуче діяти" для захисту американців після атаки на їхню базу в Сирії.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Не помиляйтесь, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми будемо діяти рішуче, захищаючи наш народ", - сказав Байден.

На запитання, чи повинен Іран заплатити велику ціну за скоєні дії, Байден відповів, що Вашингтон "не збирається зупинятись".

Нагадаємо, бойовики, яких підтримує Іран, здійснили ракетний обстріл військової бази на північному сході Сирії у районі Грін-Віллідж. Там дислокуються американські війська. Увідповідь США завдали повітряного удару. Наглошується, що загинув американський працівник за контрактом, також зазнали поранень п'ятеро військовослужбовців США і ще один працівник.

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