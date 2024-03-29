Байден прийме Ердогана в Білому домі 9 травня – Reuters

Це буде перший візит Ердогана до Вашингтона з 2019 року.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 9 травня відвідає Сполучені Штати, заявив представник турецької служби безпеки. Президент США Джо Байден вперше прийматиме Ердогана в Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

Візит до Вашингтона стане першим для Ердогана з 2019 року, коли він зустрічався з тодішнім американським президентом Дональдом Трампом, з яким у нього були хороші особисті зв'язки. Після приходу до влади Байдена у 2020 році Анкара прагнула організувати ще одну зустріч лідерів США та Туреччини віч-на-віч.

Чиновник не надав жодної додаткової інформації про візит, але повідомив, що глава турецької розвідки Ібрагім Калин зустрінеться з членами Палати представників Конгресу США для обговорення запланованої зустрічі Байдена з Ердоганом та інших двосторонніх питань.

У четвер і п'ятницю, 28-29 березня, міністр закордонних справ Хакан Фідан і міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер також зустрілися з американською делегацією.

Аналітики кажуть, що Байден і Ердоган, ймовірно, обговорять війну між Ізраїлем і Хамас на тлі різких зауважень президента Туреччини щодо дій Ізраїлю, а також співпрацю в оборонній промисловості, включаючи нещодавно схвалений продаж Анкарі американських винищувачів F-16.

Офіційні особи США і Туреччини обговорили в Анкарі покращення безпекових та енергетичних зв'язків, оскільки давні союзники по НАТО прагнуть відновити відносини, які пройшли випробування війнами в Україні та Сирії. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр оборони Яшар Гюлер зустрілися з американською делегацією, до складу якої входили голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс, член комітету Адам Сміт і посол США в Туреччині Джефф Флейк, повідомляє Bloomberg.

"Енергетика, енергетична безпека і можливості співпраці обговорювалися в рамках стратегічних відносин між Туреччиною і США", — йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Туреччини на сайті X.