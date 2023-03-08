Байден прийме лідерів Австралії та Британії в рамках пакту AUKUS

​​Лідери Великої Британії, Австралії та США можуть відвідати підводний човен Тихоокеанського флоту США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та австралійський прем'єр Ентоні Альбанезе в понеділок прибудуть до США, де проведуть переговори з питань тристороннього партнерства у сфері безпеки AUKUS з американським президентом Джо Байденом.

Повідомляє агентство Reuters.

Переговори відбудуться у місті Сан-Дієго в Каліфорнії. Під час зустрічі обговорюватимуться нові деталі договору, створеного два роки тому в рамках зусиль протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Під час візиту лідерів плануються відвідини підводного човна Тихоокеанського флоту США.

В рамках угод військового альянсу AUKUS Австралія планує за допомогою американських і британських технологій побудувати 8 атомних підводних човнів, перший планують використовувати в 2036 році.

Також, договір передбачає, що країни будуть ділитися кіберрозвідками, технологіями штучного інтелекту та іншими технічними напрацюваннями.

Вдруге в історії США готові поділитися з іншою державою над секретною технологією створення атомних підводних човнів. Вперше таке сталось, коли уряд США надав країні-союзниці – Великій Британії – атомну технологію у 1958 році.

Створення AUKUS викликало роздратування Франції, оскільки Австралія розірвала вже підписаний контракт із Парижем про постачання субмарин на суму €56 млрд.