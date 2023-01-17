Байден прийме прем'єра Нідерландів обсудити обмеження передачі технологій Китаю та допомогу Україні

США намагається переконати Нідерланди ще більше обмежити доступ Китаю до передових напівпровідників за допомогою експортних обмежень

Президент Джо Байден збирається прийняти прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте для переговорів, оскільки адміністрація США намагається переконати Нідерланди ще більше обмежити доступ Китаю до передових напівпровідників за допомогою експортних обмежень, пише АР.

Очікується, що широкомасштабні переговори у вівторок також стосуватимуться зусиль країн, спрямованих на перешкоду триваючому вторгненню росії в Україну, і майбутнього саміту з питань демократії, повідомляє Білий дім.

Адміністрація Байдена намагалася схилити Нідерланди до цього рішення після того, як у жовтні Міністерство торгівлі США оголосило про новий експортний контроль, спрямований на Китай. Ці обмеження мають на меті обмежити можливості Китаю отримати доступ до передових обчислювальних мікросхем, розробляти та обслуговувати суперкомп’ютери та виробляти передові напівпровідники.

Представники адміністрації аргументували це тим, що експортні обмеження необхідні, оскільки Китай може використовувати напівпровідники для створення передових військових систем, включаючи зброю масового знищення; порушувати права людини; а також підвищити швидкість і точність прийняття військових рішень, планування та логістики.

Однак уповільнення доступу Пекіна потребуватиме значної допомоги від союзників, щоб експортний контроль США мав максимальний вплив. Нідерландський технологічний гігант ASML є великим виробником літографічних машин, які проектують і виробляють напівпровідники. Китай є одним із найбільших клієнтів ASML.