Байден реформуватиме Верховний суд, який дав Трампу імунітет – CNN

Президент США готовий навіть запропонувати поправку до Конституції.

Після рішення Верховного суду США про наявність у Дональда Трампа "президентського імунітету" щодо офіційних дій чинний глава держави Джо Байден планує реформувати вищий судовий орган.

У Білому домі хочуть запровадити чіткий термін перебування 9 суддів Верховного суду на їхній посаді – нині вони призначаються пожиттєво. Також демократи розглядають зміни до етичного кодексу служителів Феміди, які міститимуть конкретні покарання за недотримання положень документа.

Що ж до скандальної ухвали про "президентський імунітет", то Джо Байден розглядає варіант її скасування через механізм поправки до Конституції США. Проте це складний механізм, який потребуватиме багато зусиль та часу: поправку мають схвалити обидві палати Конгресу не менш як двома третинами голосів, після чого три чверті штатів повинні її ратифікувати.

Вирок суду про "імунітет" для президента сам Байден назвав "небезпечним прецедентом".