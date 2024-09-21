Байден рішуче налаштований підтримати Україну до кінця свого терміну – Білий Дім

Щодо дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб території росії, то, судячи з коментарів, це може бути темою для обговорень.

Президент США Джо Байден доручив "зрушити небо та землю", щоб Україна отримала всю необхідну допомогу. Він рішуче налаштований підтримати країну наприкінці президентського терміну.

Про це повідомляє в інтерв'ю директор по Європі в Раді з питань нацбезпеки США Майкл Карпентер для "Голосу Америки".

Як заявив Карпентер, у Білому домі не знають, якою буде реакція Байдена на "план перемоги", який наступного тижня представить президент України Володимир Зеленський.

"Але, звичайно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну і поставити її у найсильнішу позицію наприкінці свого перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо та землю, щоб переконатися, що ми надаємо всю, особливо військову допомогу", - зазначив він.

Крім того, ця допомога стосується енергетичної безпеки, яка була частиною схваленого у квітні законопроекту щодо додаткового фінансування.

Щодо дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб території росії, то, судячи з коментарів, це може бути темою для обговорень. "Але знову ж таки у мене немає жодних повідомлень сьогодні", - додав Карпентер.

За його словами, на сьогодні з цього питання точаться дуже активні дискусії. "І ми справді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використати", - сказав представник Білого дому.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках поїздки до США наступного тижня у нього заплановано низку зустрічей. Зокрема, з американським колегою Джо Байденом, представниками обох партій у Конгресі, а також кандидатами у президенти Камалою Харріс та Дональдом Трампом.