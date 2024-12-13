Байден робить "історичну спробу" перекинути в Україну більше зброї – СNN

Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила

США роблять "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента.

Про це у коментарі CNN повідомив високопоставлений представник Білого дому

"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", – сказав представник адміністрації Байдена.

Координацію відомств у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Білий дім робить акцент на питанні "розв'язання проблем з персоналом".

"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.