Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден робить "історичну спробу" перекинути в Україну більше зброї – СNN

13 грудня 2024, 10:31
Байден робить
Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила
США роблять "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента.
 
Про це у коментарі CNN повідомив високопоставлений представник Білого дому
 
"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", – сказав представник адміністрації Байдена.
 
Координацію відомств у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Білий дім робить акцент на питанні "розв'язання проблем з персоналом".
 
"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.
Джо Байдендопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється