Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти рф

Метою нових великих санкцій має бути двозначне зниження експортних доходів рф

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти російського енергетичного сектора. Це буде прощальний удар його адміністрації фінансовій війні проти путіна.

Про це пише видання The Washington Post.

Цей крок також дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із путіним про припинення війни в Україні.

За інформацією кількох джерел, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, які до сих пір не потрапили до "чорного списку". Зазначають, що розглядають навіть відкликання ліцензії, яка дає змогу банкам опрацьовувати операції з російськими енергоносіями. Якщо санкції буде запроваджено, то обмеження можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа.