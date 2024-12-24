Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти рф
24 грудня 2024, 19:16
Фото: з відкритих джерел
Метою нових великих санкцій має бути двозначне зниження експортних доходів рф
Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових великих санкцій проти російського енергетичного сектора. Це буде прощальний удар його адміністрації фінансовій війні проти путіна.
Про це пише видання The Washington Post.
Цей крок також дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із путіним про припинення війни в Україні.
За інформацією кількох джерел, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, які до сих пір не потрапили до "чорного списку". Зазначають, що розглядають навіть відкликання ліцензії, яка дає змогу банкам опрацьовувати операції з російськими енергоносіями. Якщо санкції буде запроваджено, то обмеження можуть допомогти сформувати економічну та зовнішньополітичну спадщину Байдена до інавгурації Трампа.
"Метою нових великих санкцій має бути двозначне зниження експортних доходів протягом шести-дванадцяти місяців", - сказав Пітер Гаррелл, колишній старший директор адміністрації Байдена з міжнародної економіки.
Високопоставлений представник адміністрації назвав ці зусилля необхідними для того, щоб Україна опинилася в "найкращому можливому становищі" для самооборони і ведення переговорів про мир на "справедливих" умовах.
"Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети", - сказав чиновник.
Стеля цін, яку встановив Захід, обмежила доходи Кремля від продажу енергоносіїв, але росія продовжує шукати незахідні ринки для експорту, щоб обійти обмеження, особливо в Китаї та Індії.
"Якщо пакет санкцій призведе до того, що частина російських барелів зникне з ринку, це, вочевидь, трохи вплине на світові ціни, але я думаю, що це буде скромно", - повідомило джерело, зазначивши зниження цін на газ і збільшення видобутку.
У міру того, як спливає термін повноважень Байдена, притягнення росії до відповідальності за агресію проти України залишається одним із пріоритетних завдань.
"Очевидно, що енергоносії залишаються найбільшим джерелом доходів росії для фінансування її війни", - сказав Гаррелл.