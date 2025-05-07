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Байден розкритикував стратегію Трампа щодо України

07 травня 2025, 10:57
Байден розкритикував стратегію Трампа щодо України
За його словами, тактика "сучасного умиротворення", яка передбачає передачу територій України росії, ніколи не задовольнить москву.
Колишній президент США Джо Байден розкритикував політику тиску Трампа на Україну. 
 
Про це пише Reuters.
 
За словами Байдена, глава кремля путін вважає Україну частиною "матінки росії" і "будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурень".
 
"Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається забрати значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію", - сказав він.
 
Він також висловив стурбованість тим, що "Європа втратить упевненість у впевненості Америки та лідерстві Америки".
 
"Лідери Європи задавалися питанням: що ж мені тепер робити? Чи можу я покластися на Сполучені Штати?" - сказав Байден.

 

Джо Байденвійна в Україніросія окупанти

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