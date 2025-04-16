Байден розкритикував Трампа

Колишній президент вперше із січня висловився про свого політичного опонента.

46-ий президент США Джо Байден вперше з часу завершення своєї каденції публічно прокоментував діяльність чинного голови держави Дональда Трампа.

Демократ виступив на Конференції адвокатів, радників та представників осіб з інвалідністю. Головною темою промови стала програма соціального забезпечення.

Байден розкритикував спроби нової адміністрації скоротити витрати у цій сфері, назвавши соцзабезпечення "не просто державною програмою, а священною обіцянкою". Експрезидент заявив, що люди, які від початку своєї професійної кар'єри робили страхові внески, сподіваються отримати виплати, коли вони будуть потрібні - "і цю надію не можна зрадити, а цей обов'язок не можна проігнорувати".

За словами Байдена, його наступник за менш ніж 100 днів на посаді "завдав стільки шкоди та спричинив стільки руйнувань, що від цього просто важко дихати".