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Байден шукає план залучення російських активів для України до саміту G-7 – Bloomberg

29 лютого 2024, 21:43
Байден шукає план залучення російських активів для України до саміту G-7 – Bloomberg
Президент США хоче побачити прогрес до червневого саміту в Італії і він не вважає, що використання заморожених коштів замінює потребу в допомозі.

Про це повідомляє агенція Bloomberg

Американський президент Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягли прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року. 

"Президент США хотів би, щоб заморожені активи були використані для фінансування бюджетних потреб України, а пізніше – для відновлення України", - заявило анонімне джерело для видання. 

Як стверджує співрозмовник, Байден не вважає, що використання арештованих російських коштів замінить потребу в допомозі. 

Крім того, президент США також приватно сказав союзникам, що якщо Україна впаде, він вважає, що міжнародний порядок буде зруйнований щонайменше на наступні 50 років.

"На відміну від Німеччини та Франції, які разом з Європейським банком поки що чинять опір будь-якому кроку, що може призвести до конфіскації активів росії, Велика Британія та Канада виступають за цей крок", - пише агенство. 

Головна проблема, що переважна більшість цих коштів знаходиться в Європі і здебільшого в бельгійському депозитарії Euroclear. І будь-яка угода потребуватиме підтримки всіх країн G7. 

Ще один виклик полягає в тому, щоб знайти варіант, який усі союзники вважатимуть юридично обґрунтованим та який допоможе пом'якшити будь-які ризики для євро.

 

 
Байденактиви рфзалучення

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