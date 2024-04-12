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CУСПІЛЬСТВО

Байден скасував студентський борг для понад 277 тисяч позичальників

12 квітня 2024, 18:18
Байден скасував студентський борг для понад 277 тисяч позичальників
Фото: Reuters
Багато республіканців критикують зусилля Байдена щодо списання студентських кредитів.

Президент США Джо Байден оголосив, що списує студентські борги для понад 277 тисяч позичальників.

Про це повідомляє The Hill.

Адміністрація прощає $7,4 мільярда студентських боргів американцям у понад 40 штатах у рамках останньої програми полегшення боргів, довівши загальну суму скасувань студентських позик за президентства Байдена до $153 мільярдів.

"З першого дня своєї адміністрації я пообіцяв боротися за те, щоб вища освіта була квитком до середнього класу, а не перешкодою для можливостей. Я ніколи не перестану працювати над скасуванням студентської заборгованості – незалежно від того, скільки разів республіканські обранці намагалися нам завадити", – сказав Байден у заяві.

Як зазначає CNN, це сумарно понад 9% усіх непогашених боргів за федеральними студентськими кредитами.

Багато республіканців критикують зусилля Байдена щодо списання студентських кредитів, стверджуючи, що він перекладає витрати на платників податків, які вирішили не йти до коледжу або які вже заплатили за нього самі.

Вони також кажуть, що він ігнорує рішення Верховного суду, який минулого року скасував підписану Байденом програму списання студентських кредитів.

Ця програма мала б списати до $20 тисяч для позичальників, які заробляють менш як $125 тисяч на рік, і коштувала б бюджету, за оцінками, близько $400 мільярдів.

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