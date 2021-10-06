Байден скасував указ Трампа проти TikTok

Його адміністрація все-таки вбачає ризики в китайських додатках

Президент США Джо Байден скасував обмеження для американців на користування TikTok, WeChat та іншими китайськими додатками - такий указ раніше підписав його попередник Дональд Трамп.

Байден скасував укази Трампа від 20 серпня 2020 року, які забороняли громадянам США укладати угоди з власниками TikTok і WeChat, компаніями ByteDance і Tencent. Зокрема, було заборонено купувати у них рекламу, повідомляє "Громадське".

Також президент США скасував наказ свого попередника, націлений на вісім інших програмних додатків для комунікацій і фінансових технологій.

Байден підписав новий документ, який зобовʼязує Міністерство торгівлі США перевіряти іноземні мобільні додатки, які повʼязані із "потенційними противниками США" і становлять загрозу для національної безпеки.

Як пише газета The Wall Street Journal, адміністрація Байдена поділяє занепокоєння проблемами національної безпеки, які можуть спричинити мобільні додатки китайського виробництва. Попри це, Байден скасовує деякі розпорядження, спрямовані проти окремих компаній.

"Адміністрація Байдена прихильно ставиться до просування відкритого, надійного і безпечного Інтернету, захисту прав людини як онлайн, так і офлайн, а також підтримує динамічну глобальну цифрову економіку", - цитує CNN пояснювальну записку.

Нагадаємо, що Єврокомісія почала діалог із TikTok, аби та усунула порушення прав споживачів