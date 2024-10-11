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Байден сказав Шольцу, що і надалі підтримуватиме Україну – Білий дім

11 жовтня 2024, 10:31
Байден сказав Шольцу, що і надалі підтримуватиме Україну – Білий дім
Джо Байден провів телефонну розмову з Олафом Шольцом.
У четвер президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні.
 
Про це повідомляє сайт Білого дому.
 
Крім військової підтримки України, Байден підкреслив і американсько-німецькі відносини.
 
"Президент наголосив на міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку оборони України від російської агресії" , – йдеться у заяві.
 
У свою чергу інформацію про розмову двох лідерів підтвердили і у Бундесвері.
 
"Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом" , – йдеться у повідомленні Бундесверу.
 
До слова, президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни. Про це повідомляє Reuters.
Джо БайденОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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