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Байден скликає віртуальний саміт за демократію

Наступного року, "після консультацій, координації та дій", Байден пропонує зібратися на "очний саміт", "щоб продемонструвати прогрес, досягнутий у виконанні взятих на себе зобов'язань
Президент США Джо Байден 9–10 грудня скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн світу.
Байден скликає віртуальний саміт за демократію Фото: Mind.ua
Як передає кореспондент Укрінформу, у заяві для преси президент зазначив, що саміт за демократію "сприятиме активізації зобов'язань та ініціатив за трьома основними темами: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та заохочення поваги до прав людини".
 
Наступного року, "після консультацій, координації та дій", Байден пропонує зібратися на "очний саміт", "щоб продемонструвати прогрес, досягнутий у виконанні взятих на себе зобов'язань".
 
Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благочинних організацій та приватного сектора. Світовим лідерам, за словами Байдена, буде надано «можливість вислухати одне одного і своїх громадян, поділитися успіхами, стимулювати міжнародне співробітництво й чесно поговорити про проблеми, що стоять перед демократією, аби колективно зміцнити фундамент для демократичного оновлення».
 
Байден також зазначив, що нині США згуртували весь світ для протистояння порушенням прав людини, для розв’язання кліматичної кризи та боротьби з глобальною пандемією, зокрема й шляхом передачі сотень мільйонів доз вакцин іншим країнам.
 
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12 08 2021 10:59
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