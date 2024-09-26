Байден скликає зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів – Білий дім

Це буде 25 за рахунком зустріч союзників у форматі "Рамштайн".

Президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні.

Про це йдеться в оприлюдненій Білим домом заяві.

"Наступного місяця я скликаю в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони Українидля координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні", – наголосив президент США у заяві.

Зауважимо, це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі "Рамштайн".