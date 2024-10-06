Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства – NYT

Президент США одночасно стикається з війною на Близькому Сході, ураганом у США та загрозою з боку росії.

Президент Джо Байден почав свій вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому, спостерігаючи за тривожною картиною: хвилі іранських ракет, спрямовані на Ізраїль, сигналізували про нову масштабну війну на Близькому Сході – регіоні, стабільність якого він намагався зберегти протягом усього свого президентства. Попри надзвичайну напруженість, Байден залишався зібраним, водночас обговорюючи з радниками військові варіанти.

Про це повідомляє The New York Times.

Однак ця криза була не єдиною, що вимагала його уваги. Одночасно він отримував тривожні повідомлення про ураган Хелен – найсмертоносніший шторм за останні два десятиліття, який обрушився на материкову частину США, загрожуючи тисячам життів. Війна в Україні продовжувала розгортатися на тлі постійних погроз ядерної ескалації з боку росії.

"Ми повинні завершити цю розмову", – сказав Байден своїм радникам, завершуючи обговорення ситуації на Близькому Сході, щоб перейти до інших невідкладних справ.