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Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства – NYT

06 жовтня 2024, 09:15
Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства – NYT
Президент США одночасно стикається з війною на Близькому Сході, ураганом у США та загрозою з боку росії.

Президент Джо Байден почав свій вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому, спостерігаючи за тривожною картиною: хвилі іранських ракет, спрямовані на Ізраїль, сигналізували про нову масштабну війну на Близькому Сході – регіоні, стабільність якого він намагався зберегти протягом усього свого президентства. Попри надзвичайну напруженість, Байден залишався зібраним, водночас обговорюючи з радниками військові варіанти.

Про це повідомляє The New York Times.

Однак ця криза була не єдиною, що вимагала його уваги. Одночасно він отримував тривожні повідомлення про ураган Хелен – найсмертоносніший шторм за останні два десятиліття, який обрушився на материкову частину США, загрожуючи тисячам життів. Війна в Україні продовжувала розгортатися на тлі постійних погроз ядерної ескалації з боку росії. 
 
"Ми повинні завершити цю розмову", – сказав Байден своїм радникам, завершуючи обговорення ситуації на Близькому Сході, щоб перейти до інших невідкладних справ.
 
Попри ці виклики, Байден знаходив час і для розв'язання внутрішніх питань – від потужного ринку праці до короткочасного, але серйозного страйку в портах.
 
"Ми запобігли тому, що могло стати великою кризою для країни", – підкреслив президент, коментуючи успішне врегулювання портового конфлікту.
 
На фоні багатьох викликів, Байден продовжує рішуче діяти, попри критику Дональда Трампа та його союзників, які використовують ці кризи для політичних атак. Демократи ж зазначають, що теперішній момент є можливістю показати різницю в стилях управління між Байденом і Трампом.
 
Як зауважив стратег Демократичної партії, у Байдена немає спокійних днів, і кожен день приносить нові виклики, на які потрібно негайно реагувати.

 

Джо Байденвійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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