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ПОЛІТИКА

Байден стикається з новим тиском з вимогою припинити свою кампанію – FT

03 липня 2024, 17:56
Байден стикається з новим тиском з вимогою припинити свою кампанію – FT
Демократ Доггетт закликає президента США відмовитися від участі у виборах, оскільки опитування показують, що виборці віддають перевагу Трампу.

Джо Байден стикається з новим тиском з вимогою припинити свою кампаніюз переобрання на другий термін після того, як законодавець-демократ закликав його відмовитися від участі в президентських перегонах, а губернатори штатів вимагали зустрічі в Білому домі, щоб обговорити його кандидатуру.

Ллойд Доггетт, конгресмен-демократ з Техасу, став першим законодавцем від президентської партії, який публічно закликав Байдена піти у відставку, заявивши, що "занадто багато поставлено на карту, щоб ризикувати перемогою [Дональда] Трампа" на виборах у листопаді.

Про це повідомляє Financial Times.

"Розуміючи, що, на відміну від Трампа, першим обов'язком президента Байдена завжди була наша країна, а не він сам, я сподіваюся, що він прийме болісне та важке рішення піти у відставку", — сказав Доггетт.

Марі Глюзенкамп Перес, конгресмен-демократ від штату Вашингтон, заявила в інтерв'ю місцевому телеканалу, що, на її думку, виступ Байдена на дебатах коштував йому перемоги на виборах. За словами двох людей, знайомих з планами, заяви законодавців пролунали в той час, коли губернатори-демократи домовилися про зустріч з Байденом сьогодні, 3 липня.

Серед двох десятків губернаторів-демократів, які можуть бути присутніми на зустрічі сьогодні, Гевін Ньюсом з Каліфорнії і Гретхен Вітмер з Мічигану розглядаються як можливі претенденти на заміну Байдена, якщо він відмовиться від участі у виборах. Губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер, співголова передвиборчої кампанії Байдена і ще один можливий кандидат на заміну, також буде присутній на зустрічі, повідомила людина, знайома з його планами.

Хоча Доггетт є єдиним законодавцем, який публічно закликав Байдена відмовитися від участі у виборах, його заява перегукується з приватними коментарями інших законодавців та діячів Демократичної партії після дебатів.

Байден пояснив, чому виглядав втомленим під час теледебатів із конкурентом на майбутніх виборах Дональдом Трампом.

Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами. Він списав утому на свій щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.

"Я вирішив кілька разів облетіти світ, перетнути із сотню часових поясів перед тим, як пішов на дебати. Я не дослухався до команди, потім повернувся і мало не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення", — розповів американський президент.

Джо БайдендебатиВибори в США

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