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Байден та голова ЄК обговорили підтримку України

11 березня 2023, 09:15
Байден та голова ЄК обговорили підтримку України
Польща США
Обидва лідери під час зустрічі заявили, що США та Євросоюз дадуть Україні "безпечну, економічну та гуманітарну підтримку" стільки, скільки їй потрібно.

Президент США Джо Байден і президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися у Білому домі та обговорили питання енергетичної безпеки і війни в Україні.

 Про це у Twiter розповіла голова Єврокомісії.

Під час зустрічі з головою Білого дому фон дер Ляйєн висловила рішучість спільно підтримувати Україну у боротьбі за свободу та незалежність та змусити росію заплатити високу ціну за її жорстоку війну.
 
Також Штати та ЄС домовилися посилити дотримання санкцій проти росії, щоб "запобігти ухиленню та обходу".
 
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і зменшуватимемо здатність росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи поставок, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний", - йдеться у повідомленні фон дер Ляйєн у соцмережі.
Під час спілкування з пресою Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та ЄС.

"Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з росії", – наголосила глава Єврокомісії.

"ЄС і США посилили спільну енергетичну, економічну та національну безпеку. Я з нетерпінням чекаю на ще більші досягнення в найближчі роки", – відзначив Байден.

 

 

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