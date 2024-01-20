Байден та Нетаньягу обговорили сценарії створення палестинської держави – Reuters

Одним із варіантів може бути уряд без збройних сил.

Президент США Джо Байден по телефону обговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливі рішення для створення незалежної палестинської держави.



Про це повідомляє агентство Reuters.

Джо Байден поговорив з Біньяміном Нетаньяху вперше майже за місяць, повідомили в Білому домі, зазначивши, що обговорення були зосереджені на ударах Ізраїлю по Газі.



Виступаючи перед журналістами, Байден сказав, що Нетаньяху не проти всіх рішень про створення двох держав, і існує низка можливих варіантів, зазначивши, що деякі члени Організації Об'єднаних Націй не мають збройних сил.

Нетаньяху заявив на прес-конференції, що він заперечує будь-яку палестинську державність, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

"Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова", - сказав він.



Журналісти запитали президента США Джо Байдена, чи змінить він умови надання допомоги Ізраїлю після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не підтримує створення двох держав.

"Я думаю, ми зможемо щось придумати. Я думаю, є способи, якими це могло б спрацювати", - сказав президент США.

За словами Білого дому, Байден і Нетаньяху обговорили, як забезпечити безпеку і звільнення заручників, що залишилися, утримуваних Хамасом. Вони також обговорили перехід Ізраїлю до цілеспрямованіших операцій у Газі, щоб забезпечити надходження гуманітарної допомоги.