Байден у першій телефонній розмові нагадав Путіну про Україну

Президент США Джо Байден у першій телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним запевнив, що США продовжать підтримувати суверенітет України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому за підсумками телефонної розмови.

"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету України", - зазначають у ньому.

Байден підняв також низку інших незручних питань, зокрема, про ймовірне хакерське стеження за електронною поштою американського Мінфіну, повідомленнями про те, що Росія пронує нагороди за американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори в США у 2020 році та отруєння Алєксєя Навального.

"Президент Байден чітко заявив, що США рішуче діятимуть задля захисту своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - додають у комюніке.

Зазначається, що президенти домовилися продовжити "прозору та змістовну" комунікацію.

Нагадаємо, що Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності