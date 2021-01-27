Байден у першій телефонній розмові нагадав Путіну про Україну
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому за підсумками телефонної розмови.
"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету України", - зазначають у ньому.
Байден підняв також низку інших незручних питань, зокрема, про ймовірне хакерське стеження за електронною поштою американського Мінфіну, повідомленнями про те, що Росія пронує нагороди за американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори в США у 2020 році та отруєння Алєксєя Навального.
"Президент Байден чітко заявив, що США рішуче діятимуть задля захисту своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - додають у комюніке.
Зазначається, що президенти домовилися продовжити "прозору та змістовну" комунікацію.
Нагадаємо, що Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності
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