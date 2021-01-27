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Байден у першій телефонній розмові нагадав Путіну про Україну

Байден підняв також низку інших незручних питань
Президент США Джо Байден у першій телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним запевнив, що США продовжать підтримувати суверенітет України.
Байден у першій телефонній розмові нагадав Путіну про Україну Фото: з вільних джерел

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому за підсумками телефонної розмови. 

"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку Сполученими Штатами суверенітету України", - зазначають у ньому.

Байден підняв також низку інших незручних питань, зокрема, про ймовірне хакерське стеження за електронною поштою американського Мінфіну, повідомленнями про те, що Росія пронує нагороди за американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори в США у 2020 році та отруєння Алєксєя Навального.

"Президент Байден чітко заявив, що США рішуче діятимуть задля захисту своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - додають у комюніке. 

Зазначається, що президенти домовилися продовжити "прозору та змістовну" комунікацію. 

Нагадаємо, що Байден після голосування Колегії виборників заявив про "перемогу демократії" та закликав до єдності

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27 01 2021 13:53
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