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Байден у розмові з Зеленським дав дві важливі обіцянки

22 квітня 2024, 21:07
Байден у розмові з Зеленським дав дві важливі обіцянки
Байден наголосив, що новий пакет військової допомоги для України буде "швидким та потужним".

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою США Джо Байденом.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Як зазначив Байден, у разі схвалення фінансування для України Сенатом він "негайно" підпише закон.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", – пояснив очільник України.

Також Зеленський розповів Байдену про щоденні російські атаки по Україні.

"Розповів президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір росії зробити місто непридатним для життя", – сказав президент.

Крім того, очільники двох країн обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Джо Байденвійна в Україніросія окупантипідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

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