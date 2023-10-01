Байден: Україна не повинна залишитися без допомоги

Схвалений Конгресом проміжний законопроект для уникнення шатдауну не включає нову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не входить допомога Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Як заявив Байден, США за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка України була перервана.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - заявив Байден.

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У тому числі, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Ввечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня.

Законопроект про короткострокове фінансування включає допомогу у разі стихійних лих, продовження федеральної програми страхування від повеней, але не допомогу Україні.

Тепер Сенат має затвердити законопроект до 12:01 неділі (до 19:01 за Києвом), щоб не допустити шатдауну.