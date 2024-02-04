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ПОЛІТИКА

Байден упевнено перемагає на праймеріз у Південій Кароліні

04 лютого 2024, 12:32
Байден упевнено перемагає на праймеріз у Південій Кароліні
Південна Кароліна вперше “очолила” офіційний календар праймеріз демократів — зміни було внесено завдяки наполяганню Байдена.

Президент США Джо Байден перемагає на праймеріз демократів у Південній Кароліні.

Про це повідомляє Politico.

Байден легко переміг номінальних суперників - представника Міннесоти Діна Філліпса та письменницю Маріанну Вільямсон у штаті, який він поставив першим у календарі праймеріз і де здобув вирішальну перемогу під час своєї кампанії 2020 року.

Перемога Байдена в Південній Кароліні ще на крок наближає його до загальних виборів, які, як очікується, будуть одними з найдовших і найдорожчих в американській політичній історії. Республіканські праймеріз у Південній Кароліні відбудуться 24 лютого. Колишній президент США Дональд Трамп є фаворитом цих перегонів.

Байден сподівався, що голосування в Південній Кароліні допоможе зменшити занепокоєння щодо ентузіазму демократів і, зокрема, щодо його позиції серед темношкірих виборців. Значною мірою він отримав те, що хотів. Байден набрав понад 95% голосів виборців. Явка становила приблизно чверть від загальної кількості голосів чотири роки тому, хоча тоді перегони були значно більш конкурентними.

"У 2020 році саме виборці Південної Кароліни довели, що експерти помилялися, вони вдихнули нове життя в нашу кампанію і поставили нас на шлях до перемоги на президентських виборах. Тепер, у 2024 році, жителі Південної Кароліни знову висловилися, і я не маю жодних сумнівів, що ви знову поставили нас на шлях до перемоги на президентських виборах”, - йдеться у заяві передвиборчої кампанії Байдена.

Попри те, що перемога Байдена була очікуваною, його кампанія все одно вклала значні ресурси в цей штат, відправляючи віце-президента Камалу Гарріс чотири рази до Південної Кароліни за останні п'ять тижнів. Кампанія також витратила понад 400 тисяч доларів на рекламу, сподіваючись підвищити явку виборців.

Минулого року демократи за підтримки Байдена змінили календар праймеріз, вперше поставивши першою Південну Кароліну. Таким чином, у цьому штаті відбулися перші “санкціоновані” праймеріз Демократичної партії.

Однак Байден уже здобув перемогу на первинних виборах у Нью-Гемпширі попри те, що його імені не було у виборчих бюлетенях через розбіжності з керівництвом Демократичної партії штату щодо умов проведення праймеріз. Прихильники президента США скористалися своїм правом вписати в бюлетені ім'я кращого для них кандидата.

вибориПраймерізБайден

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