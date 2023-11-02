Байден накладе вето на закон про допомогу Ізраїлю без України – Білий дім

Президент США Джо Байден очікує від Конгресу ухвалення запиту на допомогу в $106 млрд для України та Ізраїлю, інакше він намір ветувати альтернативні ініціативи, такі як підтримка Ізраїлю за рахунок асигнувань Податкової служби США.

Про це повідомило The Hill.

Сьогодні представник національної безпеки Джон Кірбі чітко дав зрозуміти, що президент Байден накладе вето на законопроект, який передбачає лише фінансування війни Ізраїлю проти Хамас, не включаючи Україну.

"Президент накладе вето на законопроект, що стосується лише Ізраїлю. Я думаю, ми це чітко дали зрозуміти", - сказав Кірбі, коли його запитали, чи буде Байден проти законопроекту про фінансування лише Ізраїлю.

Республіканці оприлюднили законопроект, згідно з яким Ізраїлю буде надано $14,3 млрд допомоги в обмін на скорочення Служби внутрішніх доходів. Це було однією з кількох ознак президентського Закону про скорочення інфляції. Палата планує проголосувати за це рішення на днях.

Раніше Білий дім заявляв, що Байден накладе вето на цей пакет, але коментарі Кірбі свідчать про те, що президент США накладе вето на будь-який пакет, який фінансує лише боротьбу Ізраїлю проти Хамас, яке здійснило терористичні атаки 7 жовтня.

Офіційні особи заявили, що для ухвалення законопроекту про додаткове фінансування немає потреби в компенсаціях, і у своїй попередній погрозі накласти вето стверджували, що пропозиція Республіканської партії знаменує собою розрив із двопартійним прецедентом, оскільки передбачає скорочення фінансування як частину надзвичайного пакету національної безпеки.

Минулого місяця Білий дім оприлюднив запит на додаткове фінансування національної безпеки в розмірі приблизно $106 млрд, який включав гроші для Ізраїлю та України, які відбиваються від вторгнення російських військ, а також інвестиції в Індійсько-Тихоокеанський регіон, гуманітарну допомогу та заходи безпеки на кордоні.