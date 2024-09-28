Байден відмовляється від своїх обіцянок щодо України – WSJ

Адміністрація Байдена кілька місяців не могла представити Конгресу стратегію перемоги щодо України.

Команда президента США Джо Байдена прикривається банальними заявами про підтримку України, не роблячи водночас жодних рішучих кроків, і фактично відмовляючись від своїх обіцянок щодо України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що в рамках законопроєкту про додаткове фінансування України цього року Конгрес зажадав від адміністрації Байдена представити стратегію американської допомоги, яку має бути розроблено протягом 45 днів. Однак необхідну стратегію адміністрація надала лише "за кілька місяців після закінчення встановленого конгресом терміну". Окрім того, документ повністю засекречено.

"Законодавці закликають адміністрацію опублікувати несекретну версію, як того вимагає Конгрес, щоб громадськість могла ознайомитися з документом і обговорити його переваги", - пише WSJ.