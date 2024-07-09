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Байден відреагував на ракетний удар рф по "Охматдиту" й пообіцяв посилити ППО

09 липня 2024, 09:09
Байден відреагував на ракетний удар рф по
За словами Байдена, ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб, є нагадуванням про жорстокість росії
Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня.
 
Про це йдеться у заяві Білого дому.
 
За його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість росії. 
 
Лідер США наголосив на важливості допомоги Україні з боку країн-партнерів та союзників. А також зауважив, що світ не має заплющувати очі на агресію Москви.
 
"Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України", – розповів Байден.
 
Він заявив, що Штати із союзниками оголосять «про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України», щоб допомогти захистити українські міста та громадянське населення від російських ударів.
 
Нагадаємо, унаслідок російських ракетних ударів по Україні 8 липня загинули 37 людей, понад 170 зазнали поранень.
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