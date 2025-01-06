Байден відвідає інавгурацію Трампа, щоб відновити традиції мирної передачі влади – Bloomberg

Дональд Трамп раніше заявляв, нібито багато кого несправедливо переслідували за участь у штурмі Капітолію.

Президент США Джо Байден заявив, що сповнений рішучості мирно передати владу Дональду Трампу, який стане головою Білого дому відбудеться вже цього місяця. Байден має намір відвідати інавгурацію та застерегти таким чином від спроб применшити жорстокий напад натовпу на Капітолій США, який намагався перешкодити підтвердженню його обрання чотири роки тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своїй колонці для Washington Post Байден заявив, що він "сповнений рішучості зробити все можливе, щоб поважати мирну передачу влади та відновити традиції, які ми здавна поважаємо в Америці". Колонку опублікували напередодні засідання законодавців для підрахунку голосів Колегії виборників, які затвердять Дональда Трампа наступником Байдена.

"Вибори будуть засвідчені мирним шляхом. Я запросив нового президента до Білого дому вранці 20 січня і буду присутній на його інавгурації в другій половині дня", – зазначив Байден.

Чинний президент також додав, що віцепрезидентка Камала Гарріс, як голова Сенату, також буде головувати під час підрахунку голосів Колегії виборець у Конгресі, який завершиться офіційним визнанням законодавцями її поразки.

Трамп неодноразово применшував значення подій 6 січня 2021 року і припускав, що багато хто був несправедливо переслідуваний за участь у них. Як президент, Трамп матиме повноваження повністю помилувати причетних або скоротити терміни покарання шляхом пом'якшення вироків.

Байден, не називаючи Трампа на ім'я, сказав, що "докладаються невпинні зусилля, щоб переписати – навіть стерти – історію того дня" і "сказати нам, що ми не бачили того, що ми всі бачили на власні очі». Він сказав, що американці не можуть забути й повинні пам'ятати 6 січня "як день, коли наша демократія пройшла випробування і перемогла".

Дональд Трамп не був присутній на інавгурації Байдена в 2021 році. За кілька днів до того, 6 січня, у Вашингтоні прихильники Трампа вийшли на протести проти результатів президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Під час акції протесту відбулися зіткнення з правоохоронцями, невідомі змогли прорватися через правоохоронців до будівлі Капітолію.

Через інцидент засідання парламенту США, на якому повинні були затвердити результати президентських виборів, довелося призупинити, а будівля Конгресу закрили на вхід і вихід.