Байден відвідає Канаду і зустрінеться з Трюдо

Візит відбудеться 23-24 березня.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здійснить візит у Канаду, у межах якого зустрінеться з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо та виступить перед канадським парламентом.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.



Під час поїздки американський лідер має підтвердити відданість Вашингтона партнерству з Оттавою та підтримати спільні безпеку, розвиток і цінності.

Розмова Байдена з Трюдо, зокрема, стосуватиметься поточних зусиль щодо допомоги Україні, посилення тиску на росію та причетних до підтримки її збройної агресії, а також протидії негативного впливу війни рф проти України на решту світу.



Лідери держав говоритимуть і про питання, які стосуються безпосередньо їхніх двосторонніх відносин та інших глобальних проблем, – про оборонну співпрацю, вдосконалення Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, зміцнення ланцюжків постачання, міграцію, боротьбу зі зміною клімату та прискорення переходу на "зелену" енергію.

У зверненні до канадського парламенту Джо Байден планує підкреслити важливість двосторонніх відносин двох країн.