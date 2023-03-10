Матеріали:
Теми:

Байден відвідає Канаду і зустрінеться з Трюдо

10 березня 2023, 12:30
Байден відвідає Канаду і зустрінеться з Трюдо
Фото: Mind.ua
Візит відбудеться 23-24 березня.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здійснить візит у Канаду, у межах якого зустрінеться з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо та виступить перед канадським парламентом.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Під час поїздки американський лідер має підтвердити відданість Вашингтона партнерству з Оттавою та підтримати спільні безпеку, розвиток і цінності.

Розмова Байдена з Трюдо, зокрема, стосуватиметься поточних зусиль щодо допомоги Україні, посилення тиску на росію та причетних до підтримки її збройної агресії, а також протидії негативного впливу війни рф проти України на решту світу.

Лідери держав говоритимуть і про питання, які стосуються безпосередньо їхніх двосторонніх відносин та інших глобальних проблем, – про оборонну співпрацю, вдосконалення Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, зміцнення ланцюжків постачання, міграцію, боротьбу зі зміною клімату та прискорення переходу на "зелену" енергію.

У зверненні до канадського парламенту Джо Байден планує підкреслити важливість двосторонніх відносин двох країн.

Байден.СШАКанадазустрічдопомога Українівійна в Україні

Останні матеріали

Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється