Візит президента Сполучених Штатів не матиме характеру офіційного державного візиту.

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 18 жовтня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters і Spiegel.

Американський лідер переніс запланований на цей тиждень візит через ураган “Мілтон”.

За даними Reuters, візит Байдена не матиме характеру офіційного державного візиту, а буде скорочений до участі в спільній роботі, яка триває.

Spiegel повідомив, що у Байдена заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Відомо, що переговори стосуватимуться війн росії проти України і на Близькому Сході.