Байден відвідає Німеччину 18 жовтня
13 жовтня 2024, 17:15
Фото: Reuters
Візит президента Сполучених Штатів не матиме характеру офіційного державного візиту.
Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 18 жовтня.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters і Spiegel.
Американський лідер переніс запланований на цей тиждень візит через ураган “Мілтон”.
За даними Reuters, візит Байдена не матиме характеру офіційного державного візиту, а буде скорочений до участі в спільній роботі, яка триває.
Spiegel повідомив, що у Байдена заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Відомо, що переговори стосуватимуться війн росії проти України і на Близькому Сході.
Відтермінування Байденом поїздки до Німеччини призвело до скасування зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), що мала пройти під його головуванням і за участі президента України Володимира Зеленського 12 жовтня.
Нова дата засідання “Рамштайну” поки що не призначена.