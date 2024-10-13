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Байден відвідає Німеччину 18 жовтня

13 жовтня 2024, 17:15
Байден відвідає Німеччину 18 жовтня
Фото: Reuters
Візит президента Сполучених Штатів не матиме характеру офіційного державного візиту.
Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 18 жовтня.
 
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters і Spiegel.
 
Американський лідер переніс запланований на цей тиждень візит через ураган “Мілтон”. 
 
За даними Reuters, візит Байдена не матиме характеру офіційного державного візиту, а буде скорочений до участі в спільній роботі, яка триває.
 
Spiegel повідомив, що у Байдена заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Відомо, що переговори стосуватимуться війн росії проти України і на Близькому Сході.
 
Відтермінування Байденом поїздки до Німеччини призвело до скасування зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), що мала пройти під його головуванням і за участі президента України Володимира Зеленського 12 жовтня. 
 
Нова дата засідання “Рамштайну” поки що не призначена.

 

НімеччинаДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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