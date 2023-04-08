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Байден влітку може офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – CNN

08 квітня 2023, 09:50
Байден влітку може офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – CNN
Фото: Mind.ua
У демократичній партії заявляють, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.

Президент США Джо Байден підтвердив кільком посадовцям, що  точно балотуватиметься  на другий термін. Однак, він може офіційно оголосити про це лише влітку.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має намір балотуватися, і він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей: продовжувати повертати виробництво з-за кордону, скорочувати дефіцит за рахунок того, щоб багаті платили свою справедливу частку, і боротись за фундаментальні права, такі як свобода вибору", – сказав CNN речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Обізнане з внутрішніми обговореннями в Демократичній партії джерело повідомило CNN, що неспішність Байдена також пов’язана з тим, що потенційні кандидати в президенти від Республіканської партії повільно розпочинають свої кампанії.

Наразі, за даними видання, єдиними основними кандидатами від Республіканської партії, які офіційно оголосили про балотування, є колишній президент Дональд Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон.

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