Байден вперше публічно прокоментував заколот ПВК "Вагнер" у росії

Президент США наголосив, що Штати і партнери до бунту Прігожина не причетні.

Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту "вагнерівців", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними.

Про це йдеться у заяві президента США, повідомляє телеканал CNN.

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями у росії і доповідати йому "щогодини", а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Він також повідомив, що вихідними говорив із ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій.

"Вони погодилися зі мною, що ми не дамо путіну жодного приводу звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО", – розповів Байден.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього жодного відношення. Це частина боротьби всередині російської системи", – зазначив президент США.

Він зауважив, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту у росії.

"Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їхній вплив на росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде", – сказав Байден.

Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії зі союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.

"Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я продовжуватиму стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими", – наголосив очільник Білого дому.