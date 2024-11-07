Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден вперше виступить перед нацією після поразки Гарріс на виборах

07 листопада 2024, 09:08
Байден вперше виступить перед нацією після поразки Гарріс на виборах
Це буде перша поява Байдена перед камерами після вирішальної перемоги Трампа.

У четвер, 7 листопада, президент США Джо Байден звернеться до нації. Це буде його перший виступ після поразки на виборах віце-президента Камали Гарріс.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

"Байден виступить зі зверненням до нації з Рожевого саду в четвер об 11:00 за східним часом (о 18:00 за київським - ред.)", - пише CNN.

AP наголосило, що це буде перша поява Байдена перед камерами після вирішальної перемоги республіканця Дональда Трампа над Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що в середу Байден провів телефонну розмову з Трампом, у якій привітав його з перемогою та запросив до Білого дому. Республіканець, своєю чергою, погодився і зустріч відбудеться вже найближчим часом. Сторони обговорять передачу влади.

Крім того, президент США вперше прокоментував поразку Гарріс. За його словами, вона вступила в передвиборчі перегони за надзвичайних обставин.

Байден сказав, що 6 листопада Америка побачила ту Гарріс, яку він знає і якою глибоко захоплюється. Президент підкреслив, що вона була приголомшливим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

"За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, якщо керуватися твердими моральними принципами та чітким баченням нації, яка буде вільнішою, більш справедливою і повною більших можливостей для всіх американців.", - заявив Байден.

Глава Білого дому додав, що вибір Камали Гарріс був найпершим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти 2020 року. За його словами, це було найкраще рішення, яке він ухвалив.

"Її історія - це найкраще, що є в історії Америки. І як вона ясно дала зрозуміти сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію", - наголосив президент.

Дональд ТрампДжо БайденВибори в СШАКамала Гарріс

Останні матеріали

росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється