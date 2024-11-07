Байден вперше виступить перед нацією після поразки Гарріс на виборах

Це буде перша поява Байдена перед камерами після вирішальної перемоги Трампа.

У четвер, 7 листопада, президент США Джо Байден звернеться до нації. Це буде його перший виступ після поразки на виборах віце-президента Камали Гарріс.

Про це повідомляють Associated Press та CNN.

"Байден виступить зі зверненням до нації з Рожевого саду в четвер об 11:00 за східним часом (о 18:00 за київським - ред.)", - пише CNN.

AP наголосило, що це буде перша поява Байдена перед камерами після вирішальної перемоги республіканця Дональда Трампа над Камалою Гарріс.

Нагадаємо, що в середу Байден провів телефонну розмову з Трампом, у якій привітав його з перемогою та запросив до Білого дому. Республіканець, своєю чергою, погодився і зустріч відбудеться вже найближчим часом. Сторони обговорять передачу влади.

Крім того, президент США вперше прокоментував поразку Гарріс. За його словами, вона вступила в передвиборчі перегони за надзвичайних обставин.

Байден сказав, що 6 листопада Америка побачила ту Гарріс, яку він знає і якою глибоко захоплюється. Президент підкреслив, що вона була приголомшливим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

"За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, якщо керуватися твердими моральними принципами та чітким баченням нації, яка буде вільнішою, більш справедливою і повною більших можливостей для всіх американців.", - заявив Байден.

Глава Білого дому додав, що вибір Камали Гарріс був найпершим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти 2020 року. За його словами, це було найкраще рішення, яке він ухвалив.

"Її історія - це найкраще, що є в історії Америки. І як вона ясно дала зрозуміти сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію", - наголосив президент.