Байден вперше за тривалий час провів розмову з Нетаньягу

Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану.

Президент США Джо Байден у середу, 9 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану.

Телефонна розмова стала першою з серпня і збіглася в часі з різкою ескалацією конфлікту Ізраїлю з Іраном і підтримуваним Іраном ліванським угрупуванням "Хезболла", при цьому не було жодних ознак швидкого припинення вогню для припинення конфлікту з підтримуваним Іраном угрупуванням Хамас в Газі.

Близький Схід напружено очікує на відповідь Ізраїлю на ракетний удар, який Тегеран здійснив минулого тижня у відповідь на військову ескалацію Ізраїлю в Лівані. В результаті іранської атаки ніхто в Ізраїлі не загинув, і Вашингтон назвав її неефективною.

Нетаньягу пообіцяв, що заклятий ворог Іран заплатить за свою ракетну атаку, в той час як Тегеран заявив, що будь-яка відплата буде зустрінута величезними руйнуваннями, що викликає побоювання ширшої війни в нафтовидобувному регіоні, яка може втягнути в себе Сполучені Штати.