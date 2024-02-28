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ПОЛІТИКА

Байден видасть указ про захист особистих даних американців від ворогів США

28 лютого 2024, 15:18
Байден видасть указ про захист особистих даних американців від ворогів США
Захисні заходи блокуватимуть великомасштабну передачу конфіденційних американських даних шістьом країнам, що викликають занепокоєння, - Китаю, росії, Північній Кореї, Ірану, Кубі та Венесуелі.

Президент США Джо Байден видасть указ, що запобігає великомасштабному передаванню персональних даних американців росії, Китаю та Ірану.

Про це повідомляє The Hill.

Указ наказує Міністерству юстиції США встановити захист геномних даних, біометричних даних, персональних даних про здоров'я, геолокаційних даних, фінансових даних і конфіденційних даних, пов'язаних з урядом.

Розвідувальне співтовариство США ясно дало зрозуміти, що "наші супротивники все частіше розглядають дані як стратегічний ресурс. Ці країни використовують свій доступ до великої кількості конфіденційних особистих даних американців і урядових даних, щоб займатися різними видами мерзенної діяльності, включно зі шкідливими кібердіями, шпигунством і шантажем", - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Захисні заходи блокуватимуть великомасштабну передачу конфіденційних американських даних шістьом країнам, що викликають занепокоєння, - Китаю, росії, Північній Кореї, Ірану, Кубі та Венесуелі.

Високопоставлений представник адміністрації звинуватив ці країни у використанні американських даних для збору інформації про активістів, науковців, журналістів, дисидентів, політичних діячів і маргіналізовані спільноти з метою залякування опонентів, придушення інакомислення та обмеження свободи слова американців.

СШАперсональні дані

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