Байден використає останні тижні правління для закріплення допомоги Україні – Bloomberg

Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть сильно відрізнятися від підходу Байдена

Нинішній президент США Джо Байден готується до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він може спробувати використати решту тижнів перебування при владі, щоб закріпити свою зовнішньополітичну спадщину.

Про це повідомив Bloomberg.

За словами агентства, зовнішня політика США вже може рухатися вперед без Байдена, оскільки вся увага зосереджена на майбутньому президенті - Дональді Трампі. Проте чинний голова Білого дому може спробувати закріпити свої успіхи в зовнішній політиці, включно з допомогою Україні в захисті від агресії рф.

Чутки про те, що Трамп збирається скасувати допомогу Україні, змушують Байдена та його адміністрацію діяти активніше за час правління, який залишився, зазначили журналісти. Наприклад, на зустрічі із Сі Цзіньпіном сторони збираються обговорити стабільність світового порядку й війну в Україні, про що поділився радник з національної безпеки США Джейк Салліван.