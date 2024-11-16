Байден використає останні тижні правління для закріплення допомоги Україні – Bloomberg
16 листопада 2024, 11:11
Фото: Reuters
Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть сильно відрізнятися від підходу Байдена
Нинішній президент США Джо Байден готується до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він може спробувати використати решту тижнів перебування при владі, щоб закріпити свою зовнішньополітичну спадщину.
Про це повідомив Bloomberg.
За словами агентства, зовнішня політика США вже може рухатися вперед без Байдена, оскільки вся увага зосереджена на майбутньому президенті - Дональді Трампі. Проте чинний голова Білого дому може спробувати закріпити свої успіхи в зовнішній політиці, включно з допомогою Україні в захисті від агресії рф.
Чутки про те, що Трамп збирається скасувати допомогу Україні, змушують Байдена та його адміністрацію діяти активніше за час правління, який залишився, зазначили журналісти. Наприклад, на зустрічі із Сі Цзіньпіном сторони збираються обговорити стабільність світового порядку й війну в Україні, про що поділився радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
В агентстві розповіли, що Трамп може вплинути на війну на Близькому Сході. Журналісти нагадали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проігнорував заклик Байдена обмежити жертви серед цивільного населення в Лівані та секторі Гази, але з приходом республіканця в Білий дім ситуація може змінитися.
Трамп під час свого першого президентського терміну переніс посольство США в Єрусалим, що стало потужним сигналом для ізраїльського уряду. Там вважають, що потрібно скористатися моментом і встановити суверенітет над окупованим Західним берегом, паралельно завдавши удару по ядерній програмі Ірану, зазначили в агентстві.
За словами деяких ізраїльських ЗМІ, Трамп має намір повністю припинити війну на Близькому Сході. Він хоче обговорити з Нетаньяху план припинення вогню, потенційно відкривши шлях до грандіозної угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією, підкреслили журналісти.
Крім того, мільярдер Ілон Маск, який поступово стає неофіційним радником Трампа, цього тижня зустрівся з іранськими дипломатами в ООН, щоб обговорити зниження напруженості у відносинах зі США, поділилися в агентстві.