БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДжо Байден зажадав від власників бензозаправок негайно знизити ціни на пальне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден вимагає від заправок негайного зниження цін на пальне
Білий дім прагне знизити ціну на пальне, намагаючись сприяти збільшенню виробництва енергоносіїв в США
Фото: Mind.ua
Про це президент США написав у Твіттері.
"Моє звернення до компаній, які керують заправними станціями та встановлюють ціни на бензоколонках, просте: нині час війни і глобальної небезпеки. Знизьте ціну, яку ви ставите на заправках, аби вона відображала вартість, яку ви платите за продукт. І зробіть це зараз"
Білий дім прагне знизити ціну на пальне, намагаючись сприяти збільшенню виробництва енергоносіїв у США. Середня ціна на бензин по країні сягає близько 5 доларів за галон (1,32 долара за літр).
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