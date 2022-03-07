Байден вимагає від заправок негайного зниження цін на пальне

Джо Байден зажадав від власників бензозаправок негайно знизити ціни на пальне.

Про це президент США написав у Твіттері.

"Моє звернення до компаній, які керують заправними станціями та встановлюють ціни на бензоколонках, просте: нині час війни і глобальної небезпеки. Знизьте ціну, яку ви ставите на заправках, аби вона відображала вартість, яку ви платите за продукт. І зробіть це зараз"

Білий дім прагне знизити ціну на пальне, намагаючись сприяти збільшенню виробництва енергоносіїв у США. Середня ціна на бензин по країні сягає близько 5 доларів за галон (1,32 долара за літр).