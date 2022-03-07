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Байден вимагає від заправок негайного зниження цін на пальне

Білий дім прагне знизити ціну на пальне, намагаючись сприяти збільшенню виробництва енергоносіїв в США
Джо Байден зажадав від власників бензозаправок негайно знизити ціни на пальне.
Байден вимагає від заправок негайного зниження цін на пальне Фото: Mind.ua

Про це президент США написав у Твіттері.

"Моє звернення до компаній, які керують заправними станціями та встановлюють ціни на бензоколонках, просте: нині час війни і глобальної небезпеки. Знизьте ціну, яку ви ставите на заправках, аби вона відображала вартість, яку ви платите за продукт. І зробіть це зараз"

Білий дім прагне знизити ціну на пальне, намагаючись сприяти збільшенню виробництва енергоносіїв у США. Середня ціна на бензин по країні сягає близько 5 доларів за галон (1,32 долара за літр).

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03 07 2022 13:40
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