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ПОЛІТИКА

Байден виступить публічно вперше після завершення каденції

15 квітня 2025, 20:17
Байден виступить публічно вперше після завершення каденції
Байден дасть відсіч Трампу у вечірньому виступі на національній конференції адвокатів, радників і представників у справах людей з інвалідністю у Чикаго.

Колишній президент США Джо Байден виступить з першим публічним виступом у вівторок після того, як він залишив пост очільника держави. 

Про це інформує АР.

82-річний демократ здебільшого уникав публічних виступів після того, як залишив Білий дім у січні, що зазвичай є традицією для колишніх президентів. При тому, що Трамп часто звинувачує Байдена у багатьох проблемах країни, атакуючи свого попередника прямо і на ім'я.

Очікується, що Байден дасть відсіч Трампу у вечірньому виступі на національній конференції адвокатів, радників і представників у справах людей з інвалідністю у Чикаго.

Хоча за останні тижні Байден мав кілька публічних появ, його гучна промова у вівторок буде зосереджена на критично важливому для десятків мільйонів американців питанні – соціальному забезпеченню.

Дональд ТрампДжо Байден

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